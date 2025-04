Spaccio, blitz alla stazione e nei giardini pubblici

Continuano le operazioni di repressione all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno acceso i riflettori nei giardini di via Pierelli, a poca distanza dal centro commerciale Vivere Verde. Non è la prima volta che l’area verde è oggetto di blitz da parte delle forze dell’ordine, già in passato carabinieri e polizia erano più volte intervenuti sempre alla ricerca di pusher e consumatori abituali. Venerdì pomeriggio, i militari sono arrivati sul posto con l’ausilio delle unità cinofile di Pesaro e hanno passato al setaccio l’intera area adiacente ad un bar ed alcuni esercizi.

A poca distanza dagli stessi, i carabinieri hanno identificato e perquisito un gruppo di giovani che si trovavano in una panchina. Le unità cinofile hanno rinvenuto una bustina contenente sostanza stupefacente abbandonata. Le perquisizioni hanno dato esito negativo. I controlli antidroga sono stati estesi anche alla stazione ferroviaria e ai giardini Morandi dove sono state rinvenute alcune dosi di hashish di cui ignoti se ne erano probabilmente disfatti alla vista dei militari. I carabinieri hanno effettuato anche controlli della circolazione strade lungo le vie di accesso al Comune di Senigallia, senza tralasciare il pattugliamento delle aree periferiche e della restante parte del territorio.

Nel corso della mirata attività congiunta tra le varie stazioni della Compagnia di Senigallia e gli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile, è stato possibile identificare oltre 50 persone e 30 autoveicoli, riscontrando due violazioni al codice della strada con il sequestro di due autovetture. Inoltre, un 26enne di origine pakistana che si trovava alla guida della sua Bmw è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché nel corso degli accertamenti è emerso che guidava con una patante rilasciata dalle autorità polacche e che è risultata contraffatta.

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali e delle vacanze estive, i controlli saranno intensificati da parte delle forze dell’ordine, soprattutto durante i grandi eventi quando la spiaggia di velluto diventa una meta turistica per giovani e famiglie. Nel mirino, i luoghi dove si ritrovano abitualmente i giovani, ma anche i locali della movida dove nel week-end si danno appuntamenti tantissimi ragazzi provenienti anche dai comuni vicini, attratti dal divertimento della spiaggia di velluto.