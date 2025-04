Spaccio, bloccato per la terza volta un 19enne

È finito nuovamente nei guai il cittadino gambiano di 19 anni, già sorpreso nelle scorse settimane per due volte consecutive con l’hashish e allora segnalato per uso personale: il giovane, martedì, è stato riscoperto con la droga dai poliziotti e dunque denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 16, alla vista degli agenti, il ragazzo ha accelerato il passo per poi nascondersi dietro una siepe degli Orti della Pace. Gli operatori lo hanno raggiunto a piedi, accedendo al parco dalla Costa del Montirozzo. Nella tasca destra del suo giubbotto hanno individuato un foro: all’interno era occultato un involucro trasparente con 6,70 grammi di hashish. Nel portafogli, invece, sono stati rinvenuti 125 euro, considerati provento dell’attività di spaccio in quanto il 19enne, regolare sul territorio, è risultato disoccupato.

Droga sequestrata e giovane deferito, oltreché proposto per il divieto di ritorno a Jesi. Sempre martedì, Polizia di Stato e Polizia locale impegnate nei controlli straordinari del territorio, tra ispezioni nei luoghi più sensibili, controlli stradali e nei locali. Identificate 132 persone e verificati 58 veicoli. Due bar sanzionati: uno per l’omessa esposizione degli articoli del Tulps, per la presenza di un apparecchio (ex art. 110 Tulps) attivo in area aperta al pubblico senza che venisse predisposta una zona riservata ai giocatori (non impedendo l’accesso ai minori) e per un impianto di videosorveglianza per il quale il titolare avrebbe dichiarato di non aver chiesto l’autorizzazione; l’altro, allo stesso modo, per l’impianto con le telecamere non autorizzata. Accertata anche l’omessa esposizione degli articoli del Tulps. Nella sala slot, nonostante il divieto di fumo, percepito l’odore di sigaretta e scoperti mozziconi a terra. In totale sono emersi tre illeciti amministrativi per un importo di 1.500 euro.