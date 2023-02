Spaccio di droga, coppia denunciata

Si fermano davanti ad un bar per controllare una cliente, donna trovata con 5 dosi di cocaina. E’ successo sabato pomeriggio, in via Sparapani. Alla vista della pattuglia della polizia la cliente è fuggita sul retro ma gli agenti l’hanno raggiunta. La donna è stata trovata anche con 370 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Perquisita l’abitazione, che condivideva con il compagno. All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha gettato un oggetto dalla finestra. Era un pacchetto di fazzoletti con 6 grammi di cocaina. Tutti e due sono stati denunciati.