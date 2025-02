Spaccio e arresti a raffica, è allarme droga

Il 2025 è iniziato con diversi arresti per droga nella Vallata del Musone. Se infatti sarebbero in calo i furti e le rapine, da diversi mesi l’attività di Polizia e carabinieri si è fatta intensa sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che è ripreso più fiorente di prima. Il primo lockdown e le diverse restrizioni avevano infatti posto un freno anche a questa attività legale ma poi gli anni successivi hanno registrato un "rifiorire" dello spaccio con Osimo come punto centrale di snodo. Sarebbe l’hashish la sostanza più spacciata e richiesta nel mercato degli assuntori che si estende per tutta la vallata compresa la Riviera del Conero, poi l’eroina, la marijuana e cocaina, la più costosa e richiesta dagli over 30.

Nel giro di una settimana, a metà febbraio, è scattato il secondo arresto per droga da parte della Compagnia dei carabinieri di Osimo e in particolare del Nucleo Operativo Radiomobile. Un 24enne è stato fermato perché trovato con un chilo e 548 grammi di hashish già suddivisi in panetti e stecche e due dosi da 23 grammi di cocaina. Dino giorno lavorava come operaio e in parallelo portava avanti l’attività che gli consentiva un margine economico superiore rispetto a quanto avrebbe potuto permettersi con il suo lavoro. Appena 24 ore prima gli stessi militari del Norm avevano arrestato un 30enne senegalese che spacciava nei pressi del cimitero vecchio. La zona era già attenzionata dai militari grazie anche alle segnalazioni dei residenti per via vai sospetti. Dal momento in cui è stato notato, i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione personale, veicolare e domiciliare dell’uomo. In tutto hanno sequestrato 23 grammi di cocaina.

Le indagini sono in corso a tutto tondo per capire chi c’è dietro la rete dello spaccio, se gli arrestati potrebbero essere pusher punti di riferimento per la provincia a sud di Ancona a confine con il maceratese. Resta bassa l’età degli assuntori, quasi tutti sotto i trent’anni. Un fenomeno che i carabinieri cercano di sconfiggere anche a scuola, tra i banchi, con l’educazione alla legalità che portano avanti ormai da diverso tempo. E poi c’è la microcriminalità legata al baby vandalismo che in queste ultime settimane ha riguardato per lo più Castelfidardo: da ultimo la Municipale ha scovato un giovanissimo fuggitivo nascosto tra la vegetazione dopo la fuga appunto dagli agenti in sella a un motorino rubato e abbandonato per i campi.

Silvia Santini