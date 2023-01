Spaccio e furti: gli agenti lo arrestano Campus, giovani trovati con la droga

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio la Polizia è stata impegnata in una serie di attività di controllo svolte in tutta la città ed estese alle zone periferiche, con particolare riferimento alle zone residenziali, al fine di prevenire reati predatori specie in abitazioni. I controlli sono stati eseguiti in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia che ha effettuato una serie di posti di controllo ed una attenta vigilanza sulla città. Sono state sottoposte ad accertamenti 150 persone e 70 veicoli. Nel corso dei servizi gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un 35enne nordafricano: nei suoi confronti era stato emesso dal Tribunale un decreto di arresto di seguito a condanne per reati commessi in precedenza. L’uomo, da tempo presente a Senigallia, nel corso degli anni si era, infatti, reso responsabile, di diverse condotte illecite, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche contro la persona e per cessione di stupefacenti. Per l’ultimo degli episodi commessi gli era stata irrogata una condanna pari a mesi sei di reclusione.

Gli agenti hanno provveduto a trasferirlo a Montacuto. Nella tarda serata di venerdì gli agenti hanno fermato un veicolo con due giovani all’interno che hanno mostrato nervosismo durante gli accertamenti. Un particolare che ha fatto sospettare i poliziotti che ha fatto approfondire gli accertamenti: i poliziotti hanno trovato in possesso dei giovani alcuni involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana che veniva sottoposta a sequestro. Entrambi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori. I controlli hanno interessato anche il Campus scolastico, dove a tradire uno studente è stato il nervosismo: è stato trovato con tre sigarette miste a tabacco e per questo segnalato in Prefettura come assuntore. Gli accertamenti proseguiranno e saranno intensificati in vista di festività e week-end.