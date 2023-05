Spaccio ed estorsione: arrestato un 40enne

Un 40enne residente nel pesarese è stato arrestato con l’accusa di estorsione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono state allacciate ai polsi dell’uomo dopo una serie di indagini messe in atto dai commissariati di Senigallia e Fano e della squadra mobile di Pesaro. I riflettori si sono accesi sull’uomo a seguito di un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dagli uomini della Polizia.

Durante il periodo di osservazione è emerso un caso di estorsione nei confronti di un commerciante di Marotta, abituale frequentatore della spiaggia di velluto. Grazie a un’articolata operazione e attraverso pedinamenti è emerso che il responsabile dell’estorsione era un 40enne residente nel pesarese. Una vicenda che aveva tolto la tranquillità a un commerciante di Marotta che gli avrebbe dovuto consegnare la somma di 5mila euro. L’uomo ha deciso di presentarsi all’appuntamento per la consegna del denaro, ma il tutto in accordo con la polizia e all’atto della consegna del denaro gli agenti sono immediatamente intervenuti e hanno tratto in arresto l’estorsore.

Subito dopo si è organizzata la perquisizione domiciliare dell’indagato anche con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Controllo del Territorio della Questura di Ancona. I poliziotti hanno rinvenuto, nell’abitazione dell’uomo, un involucro in cellophane trasparente contenente un panetto di sostanza solida di colore biancastro che dal successivo esame narcotest è risultata essere "cocaina" del peso complessivo di grammi 120 grammi, che sul mercato avrebbe fruttato fino a 10mila euro. La droga era nascosta in camera da letto, in un cassetto del comodino. Inoltre, sempre in camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto un altro involucro contenente ‘un pezzo’ di cocaina da 20 grammi.

Tutta la droga, 140 grammi, è stata sequestrata. L’uomo aveva in casa anche un bilancino e circa 2mila euro in contanti, soldi probabilmente provento dell’attività di spaccio. Il 40enne è stata arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Questa non è il primo caso che lega sostanze stupefacenti ed estorsione, era già accaduto qualche mese fa, quando nel mirino dei malviventi erano finiti alcuni giovani che si erano indebitati per acquistare hashish. Modiche quantità che nel tempo erano aumentate facendo salire il debito. I controlli proseguiranno e verranno intensificati in vista del week-end, quando in città arrivano numerosi giovani provenienti anche da altri comuni vicini.