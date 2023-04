Ancona, spaccio di eroina vicino a scuola: allarme dei genitori, arriva la polizia

Ancona, 21 aprile 2023 – Spaccio di eroina davanti ai bambini che escono da scuola: intervengono le Volanti. È successo nella tarda mattinata di ieri, in via Tavernelle, di fronte alla scuola primaria Maggini. Decisiva la segnalazione dei genitori degli alunni delle Maggini. Sarebbero stati loro a notare la presenza di soggetti sospetti e di presunti scambi di sostanze stupefacenti all’altezza della pensilina del bus. Immediati gli accertamenti della Questura: gli agenti hanno denunciato un 30enne nigeriano, con precedenti.

Ma andiamo con ordine: tutto inizia qualche giorno fa, quando i genitori, insospettiti da strani movimenti, fanno una segnalazione alla polizia. Pare che gli scambi di droga avvenissero sempre e solo a ridosso dell’orario di uscita dei bambini, alla fine delle lezioni.

Di qui, la decisione di intervenire con posti di controllo mirati: l’ufficio di prevenzione generale e di sicurezza pubblica ha quindi intensificato la vigilanza della zona indicata, per accertare quanto riferito dalle famiglie dei ragazzi. In tarda mattinata di ieri, dicevamo, gli agenti della squadra Volanti si sono appostati alle Tavernelle, nel luogo indicato, rimanendo defilati. Nessuno si è accorto della loro presenza, tantomeno lo spacciatore nigeriano. Lui pare fosse solito raggiungere i clienti dopo la loro telefonata. Gli incontri si svolgevano alla fermata dell’autobus delle Maggini.

Qui, ieri, è arrivata una coppia di clienti a bordo di uno scooter. In sella, c’erano un uomo e una donna. Il motociclo si è fermato a pochi metri dalla pensilina: la coppia si atteggiava effettivamente in modo sospetto. Si guardavano intorno e lui, l’uomo, provava a telefonare a qualcuno. È bastato qualche istante di attesa affinché la coppia fosse raggiunta dal terzo uomo, di nazionalità straniera. È stato lui a consegnare ai due un involucro. L’acquirente lo ha preso consegnandogli (in cambio) del denaro. È in quel momento che sono entrati in azione gli 007 della Questura. Gli agenti hanno accerchiato i tre, fermandoli e identificandoli. L’uomo, su richiesta degli agenti, ha consegnato un grammo di eroina appena comprata dal nigeriano. Caricati in macchina, sono stati portati in Questura per gli accertamenti di rito.

In via Marini, è emerso che la coppia risulta essere di cittadinanza italiana: risiedono entrambi ad Ancona. Il nigeriano è gravato da diversi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. È stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per il reato previsto agli articoli 70 e 73 del Dpr 309/90. Per l’acquirente, è scattata la contestazione per la violazione dell’articolo 75.