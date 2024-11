Spaccio, obbligo di dimora per 30enne

Avrà l’obbligo di dimora a Jesi e il divieto di allontanarsi dal suo domicilio in orario notturno, il 30enne marocchino arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi tra Castelferretti e Chiaravalle quando, durante un controllo della Guardia di Finanza di Falconara, era stato sorpreso con la droga in auto e a casa. L’uomo, alla guida di un veicolo senza revisione, era risultato persino privo di qualsiasi titolo di guida. Vantava alcuni precedenti per spaccio di stupefacenti, oltre ad essere destinatario di un provvedimento di rintraccio per la notifica di un’ordinanza di allontanamento da determinati luoghi pubblici. Durante l’identificazione, visto il suo nervosismo, erano state estese le verifiche e, in macchina, erano spuntati due panetti da 150 grammi di hashish. Addosso, invece, aveva 30 grammi di cocaina nella manica della giacca e 600 euro contanti. A quel punto i controlli sono proseguiti nella sua abitazione dov’è stata trovata un’ulteriore dose di coca nel box dell’appartamento e un bilancino di precisione. Era stato così arrestato in flagranza di reato dai finanzieri falconaresi. Un arresto poi convalidato dal giudice.