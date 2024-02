Spagnoli e Giampaolo una spanna su tutti. Difesa in difficoltà

Perucchini 5: l’impressione è quella che potrebbe fare di meglio sui primi due gol della Juventus.

Marenco 5,5: torna titolare dopo lungo tempo, mai timoroso, ma per la difesa non è una gran serata.

Cella 5,5: discreta partita, ma i tre gol subiti pesano anche su di lui.

Pellizzari 5: si perde Guerra in occasione del terzo gol della Juventus, va bene la disposizione a zona, ma Guerra chi lo marca?

Clemente 6: sostiene l’iniziativa della squadra, prezioso in fase di contenimento, suo l’assist per il raddoppio di Spagnoli.

Basso 5,5: soffre la vitalità di Hasa ma non si risparmia mai.

Gatto 5,5: fa da diga davanti alla difesa ma non riesce a chiudere su Sekulov in occasione del 2-2.

Paolucci 5,5: sfrutta la sua rapidità, cerca lo scambio, ma non è il solito Paolucci.

Agyemang 5,5: grande intensità ma anche molti limiti tecnici.

Giampaolo 6,5: sempre generoso, si incarica anche di calciare le punizioni e gli angoli come quello da cui nasce il primo gol, aggredisce bene la profondità.

Spagnoli 7: a inizio della ripresa infila un gol dei suoi, premio per una partita giocata da protagonista, decimo centro stagionale.

Vogiatzis 6: quasi mezz’ora in cui recupera palloni e dà solidità, meglio del previsto.

Moretti 5,5: subentra nella ripresa ma non risultamai pericoloso.

Cioffi 6: una punizione e una conclusione negli che chiamano Daffara alla respinta.

Energe e Martina ng.

All. Colavitto 5,5: nel finale si mette con coraggio a quattro punte, ma Martina in panchina non si spiega.

g. p.