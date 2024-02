Spagnoli insostituibile, Giampaolo generoso

Perucchini 6: praticamente inoperoso nel primo tempo, incolpevole sul gol di Pucciarelli come su quello di Zagnoni.

Pellizzari 5: sbaglia la posizione e si perde Pucciarelli in occasione del gol della Vis.

Cella 6: partita sempre ordinata, da una sua imbucata nasce il vantaggio di Paolucci, non riesce a recuperare su Pucciarelli nella circostanza del gol del pari.

Mondonico 6,5: un gigante in area di rigore, ogni suo intervento di testa è una sentenza.

Barnabà 6: gioca una partita di estrema attenzione sulla fascia badando soprattutto al sodo e a dare una mano in fase difensiva, sfiora il gol in apertura di ripresa, ma rischia anche un clamoroso autogol.

Saco 6: sempre propositivo e presente nelle azioni offensive, come in quella da cui nasce il gol di Paolucci.

Prezioso 6,5: è il metronomo della squadra, quello che disegna le geometrie del centrocampo dorico senza mai gettare via un pallone.

Paolucci 7: alla prima occasione di destro firma il quinto centro stagionale, il secondo in due partite consecutive, il suo moto perpetuo tiene in costante apprensione la retroguardia pesarese.

Martina 6: partita ordinata in cui limita le sue folate offensive prestando sempre la massima attenzione nella fase di copertura.

Giampaolo 6,5: generoso e pronto a dialogare con la squadra, nella ripresa nonostante la fatica si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, il secondo in maglia biancorossa.

Spagnoli 7: ogni palla in area trova le sue giocate per i compagni, sfiora il gol nel primo tempo, confeziona l’assist con una bella giocata per Giampaolo. Il solito giocatore insostituibile. Basso, Gatto, Cioffi, Moretti e Clemente ng.

All. Colavitto 6: nella ripresa dà fiducia all’undici iniziale senza anticipare i cambi e l’Ancona trova il pari. Poi fa respirare la squadra arrivando ai cinque cambi.

g. p.