Spalletti ct con il talismano dell’Ancona

Andrea Massaro

Se Spalletti è arrivato a toccare con mano l’apice della sua carriera, lo deve anche ad Ancona. Fu proprio l’esperienza con la squadra biancorossa il trampolino di lancio dell’allenatore di Certaldo. Che ad Ancona fece quello che probabilmente mai nessuno era stato in grado di fare. Spalletti prese una squadra in cattive acque in serie B e ormai senza una bussola da seguire. Una squadra fatta di giocatori demotivati, probabilmente alcuni anche arrivati fisicamente. Riuscì a trasformare l’Ancona in una squadra che in quella stagione 2001-2002 grazie all’impulso e al gioco innovativo di Spalletti finì il campionato all’ottavo posto.