Spara alla finestra del vicino di casa. Proiettile conficcato in un infisso

Erano usciti per cena e quando sono rientrati a casa hanno trovato una finestra della loro abitazione forata. Come da un proiettile, come se qualcuno si fosse divertito a sparare contro di loro. Per gioco? O con un obiettivo chiaro? Questo saranno i carabinieri della tenenza di Falconara a scoprirlo.

Fatto sta che l’epilogo del fatto accaduto venerdì scorso a Falconara è piuttosto inquietante: un 47enne è stato denunciato a piede libero dopo che i militari, perquisendo la sua abitazione hanno rinvenuto una pistola del calibro del proiettile che ha bucato l’infisso dell’appartamento situato a una trentina di metri circa dal punto di esplosione. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Ancona hanno lavorato sulla balistica, ricostruendo la traiettoria compiuta dal proiettile.

Secondo la ricostruzione scientifica dei carabinieri, il colpo è stato esploso a una trentina di metri di distanza. L’ogiva è stata rinvenuta all’interno di un infisso. Il proiettile ha bucato il vetro e avrebbe potuto avere conseguenze gravissime se avesse colpito una persona. Per fortuna in quel momento all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Stando ai rilievi balistici, chi ha sparato si trovava su un balcone. Le indagini hanno portato i carabinieri all’abitazione di un vicino. L’altro giorno i militari, con un decreto di perquisizione della Procura di Ancona, hanno dato luogo agli accertamenti a casa dell’indagato, rinvenendo un’arma compatibile, per calibro, con il proiettile repertato presso l’abitazione delle vittime, sul conto della quale sono in corso accertamenti.

L’uomo, sottoposto ad indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva, è indagato per i reati di detenzione abusiva di armi e accensioni ed esplosioni pericolose. Parecchi i quesiti al momento senza una risposta. Perchè l’uomo possedeva una pistola? L’arma non era detenuta regolarmente. Per quale motivo ha sparato e proprio all’indirizzo dell’abitazione colpita? Con quale scopo? Per puro divertimento? Perchè il colpo è partito accidentalmente? O perchè aveva proprio l’obiettivo di andare a segno e magari intimidire? Risposte a cui i carabinieri tenteranno di dare una risposta nel più breve tempo possibile.