"Sparano troppo vicino alle case": proteste per l’avvio della caccia

La caccia nelle Marche è iniziata e già, come ogni anno, sono scattate le polemiche. A Osimo diversi residenti dalle prime ore della mattina stanno segnalando spari di fucili uditi troppo vicini alle case. Hanno chiamato anche i carabinieri. "Stanno sparando a poca distanza dai centri abitati. Ci sono persone che passeggiano con i cani e senza nella stradina sottostante, c’è chi transita in macchina. Spero non succeda nulla", denuncia un residente. Ed è partita anche una petizione, a firma di chiunque voglia, almeno, far rispettare le distanze che, secondo molti, spesso verrebbero violate. La legge prevederebbe una distanza minima di 100 metri dalle case per i cacciatori, 50 dalle strade. Se sparano in direzione delle case, la distanza minima è 150 metri. Anche a Numana sono scattate le proteste, con tanto di segnalazione telefonica ai carabinieri. I cacciatori potrebbero comunque aver agito nel rispetto delle regole nonostante il rumore degli spari si sia sentito troppo vicino, facendo presumere una pericolosa violazione. Non è certo insomma la polemica monta, diversi residenti di Campocavallo ad esempio hanno paura di venire feriti la mattina presto quando portano a passeggio il cane. A Castelfidardo già mesi fa l’hanno chiesto a gran voce i residenti di via della Battaglia, dopo la denuncia di un 75enne sorpreso a sparare agli uccelli dall’auto appostata nei pressi del Sacrario-Ossario. Da tempo Italia nostra e Fondazione Ferretti sollecitano alla Regione la revisione della normativa che disciplina l’attività venatoria all’interno del perimetro dell’area boschiva, dove soltanto in alcune zone vige il divieto di caccia. Ai vigili osimani invece in queste ore è arrivata la segnalazione di due ragazzi su moto da cross che impavidamente percorrevano a tutta velocità la pista ciclabile di Campocavallo di Osimo spaventando le persone a piedi o in bici. Avrebbero fatto diversi giri proprio per sfidare il divieto. Al momento non sono stati rintracciati.