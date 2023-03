Sparatoria all’alba in via Flavia "Il poliziotto non voleva uccidere"

di Marina Verdenelli

Non avrebbe sparato con l’intenzione di uccidere Alessandro Giordano, il poliziotto di 44 anni che la notte del 21 gennaio scorso ha esploso due colpi di pistola, con l’arma di ordinanza, in via Flavia. E’ quanto emerge dalla perizia medica che la Procura ha affidato a febbraio al medico legale Mauro Pesaresi per capire se il proiettile che ha raggiunto il 21enne Nicolò Giommi poteva essere fatale per il ragazzo. L’accertamento irripetibile, per il quale il consulente si era preso trenta giorni di tempo, è stato depositato in questi giorni. In una ricca documentazione, di oltre cento pagine, correlata anche di foto della ferita che ha interessato la gamba del 21enne, Pesaresi spiega come sarebbe avvenuto lo sparo, in posizione "quasi perpendicolare, in direzione della coscia, in senso anteriore-posteriore, lievemente obliquo rispetto all’asse del corpo, dall’alto al basso e in senso latero mediale". Il perito indica come non si tratta di un delitto tentato perché "è stato mirato alle gambe" e non alla parte alta del corpo. Lo sparo è avvenuto "da una distanza minima di 55 centimetri ad una massima di due metri". Per chiudere il cerchio delle responsabilità si attende la perizia balistica, quella con l’utilizzo dei reagenti cromogeni per la rilevazione dei residui di sparo sui pantaloni dove ha attinto il proiettile e indossati da Giommi al momento dei fatti, e la ricostruzione in 3D dell’evento. Per questo accertamento era stato fatto sorvolare un drone, nelle settimane scorse, in via Flavia, per fotografare dall’alto la strada e la zona dove è avvenuta la sparatoria. Adesso dovranno essere risentiti i testimoni di quella notte, gli amici del 21enne rimasto ferito, quelli che sono stati presenti quando Giordano ha esploso i due colpi (uno era stato in aria), che dovranno indicare la posizione precisa dove si trovavano, indicandolo nelle foto fatte dal drone. La stessa cosa dovrà fare Giommi, rappresentato dall’avvocato Michele Di Ruggero e il poliziotto, difeso dagli avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati. Erano le 4 quando Giordano, che è ancora ai domiciliari con il braccialetto elettronico, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma, ha atteso l’arrivo del 21enne sotto casa, in via Flavia. Lì gli avrebbe dato appuntamento dopo un diverbio scoppiato durante la serata in una discoteca della Baraccola. Tra i due doveva esserci un chiarimento ma l’agente, fuori dal servizio, aveva con sé la pistola e ha sparato. Giommi era arrivato con altri amici al seguito e il poliziotto, stando a quanto ha dichiarato al gip, sarebbe stato aggredito dal gruppo e avrebbe sparato per difendersi.