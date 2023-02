Sparatoria all’alba in via Flavia, ragazzo ferito: il poliziotto rimane agli arresti domiciliari

Resta agli arresti domiciliari Alessandro Giordano, il poliziotto che il 21 gennaio scorso ha sparato al 21enne Nicolò Giommi, ferendolo ad una gamba, in via Flavia. Il tribunale del Riesame, a cui la difesa aveva fatto ricorso chiedendo la rimessa in libertà o una misura cautelare meno afflittiva, ha respinto l’istanza. Intanto sono in corso le consulenze tecniche chieste dalla Procura per chiarire la dinamica della sparatoria che si è verificata quella sera. Oltre alla ricostruzione in 3D dell’accaduto, per cui è stato utilizzato un drone, c’è anche quella medico legale, che il pubblico ministero ha affidato al dottore Mauro Pesaresi, per sapere se il colpo che ha sparato Giordano e che ha raggiunto ad una gamba il 21enne poteva uccidere Giommi. La parte offesa, rappresentata dall’avvocato Michele Di Ruggero, ha nominato un proprio consulente di parte, Andrea Mancini, specialista in medicina legale. Stando ai primi riscontri il proiettile della beretta calibro 9 sarebbe entrato dall’alto verso il basso, un particolare che porterebbe a supporre che il poliziotto era in piedi quando ha sparato, verosimilmente ad altezza uomo. Quanto il proiettile sia andato vicino all’arteria femorale, che non è stata colpita, è ancora da definire attraverso la tac eseguita sulla gamba.