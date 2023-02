Sparatoria all’alba in via Flavia: un drone per la ricostruzione in 3D

di Marina Verdenelli

Un drone che aiuterà a fare la ricostruzione dinamica dell’evento in 3D e della zona dove è avvenuta la sparatoria. E’ iniziato ieri l’accertamento tecnico chiesto dalla Procura per i fatti avvenuti la notte del 21 gennaio, in via Flavia, quando il poliziotto Alessandro Giordano ha sparato con la pistola d’ordinanza contro il 21enne Nicolò Giommi. Al Q2 ieri mattina è arrivato il consulente tecnico nominato dal pm Marco Pucilli, il commissario Gaetano Rizza del gabinetto interregionale di polizia scientifica della questura di Ancona, munito di drone. Insieme c’era un suo collaboratore. Per circa due ore il drone ha sorvolato via Flavia effettuando una serie di foto, immortalando a 360 gradi tutta l’area presa in esame per i fatti. L’apparecchio sarà poi in grado di metterle insieme ricostruendo un filmato navigabile. Rizza è un esperto di balistica, e dovrà fare una ricostruzione delle traiettorie dei colpi esplosi, tenendo conto anche dei rilievi effettuati sul posto dai colleghi la mattina dopo e delle testimonianze raccolte dalla Squadra mobile che si occupa delle indagini delegate dalla Procura. Per la consulenza tecnica il perito si è preso 60 giorni prima di consegnare l’elaborato.

Intanto la difesa del poliziotto, gli avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati, sono ricorsi al tribunale del Riesame per chiedere la revoca dei domiciliari del loro assistito, accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma. Dopo la notte della sparatoria Giordano è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il 21 gennaio avrebbe inviato messaggi al 21enne e fatto telefonate ai familiari di altri ragazzini amici di Giommi, per chiamarli tutti a raccolta sotto casa sua, in via Flavia, dopo un diverbio scoppiato in discoteca, al Nyx della Baraccola. Il poliziotto, fuori servizio quella sera (lavora al commissariato di polizia di Civitanova Marche), era entrato nel locale mostrando il tesserino e dicendo al personale presente che avrebbe fatto solo un giro. Poi si sarebbe preso a male parole con Giommi tanto che i buttafuori della discoteca lo avevano fatto uscire e si erano assicurati che prendesse l’auto e andasse via.

Mandato via dal locale avrebbe iniziato a telefonare e mandare messaggi vocali dicendo al 21enne e ai suoi amici che li aspettava sotto casa. "Vieni, tu e tutta la brigata, vi ammazzo tutti".

Stando alle accuse l’agente sarebbe salito a prendere la pistola, che non avrebbe avuto con sé in discoteca, e una volta arrivati i ragazzi, due gruppetti, avrebbe sparato un colpo in aria e poi uno contro il 21enne ferendolo ad una gamba. Giordano ha parlato sempre di legittima difesa. E’ allo studio di una consulenza informatica i messaggi e le chiamate uscite dai telefonini di entrambi.