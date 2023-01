Poliziotto spara ad Ancona dopo una lite: 21enne ferito

Ancona, 22 gennaio 2023 – E’ un poliziotto quarantenne, Alessandro Giordano, l’uomo che ha esploso due colpi contro un ragazzo di 21 anni. L’uomo, che al momento della sparatoria era fuori servizio, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e lesioni. E’ residente ad Ancona ma in servizio a Civitanova Marche.

Sparatoria ad Ancona: poliziotto fuori servizio esplode due colpi e ferisce un ragazzo (foto Antic)

Pare che i due si conoscessero: la lite con l’esplosione dei due colpi – prima uno in aria e poi il secondo chge ha colpito il ragazzo alla gamba – sono avvenute in via Flavia, nei nuovi quartieri cittadini, al culmine di diverbio, forse cominciato poco prima in un altro posto.

Sul luogo, che si trova all'altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune, ‘La bottega della fantasia’, davanti ad una fermata dell'autobus, sono al lavoro operatori della polizia scientifica con indosso le tute bianche, che hanno repertato vai bossoli.

Come stanno i feriti

Il ragazzo di 21 anni è ferito a una gamba, dove è stato raggiunto dal secondo proiettile che – secondo le ricostruzioni – è stato esploso da Alessandro Giordano. Il quarantenne, invece, ha riportato alcune escoriazioni ed ecchimosi a seguito della scazzottata. Nessuno dei due rischia la vita.

Tensioni in Pronto soccorso tra due gruppi rivali

Alle 4:34 di oggi "ha fatto accesso al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche un ragazzo di 21 anni con una ferita da arma da fuoco, non in pericolo di vita; successivamente alle ore 6:58 giungeva un uomo di 40 anni ferito con traumi contusivi vari, non in pericolo di vita”. Lo rende noto la direzione generale ad interim dell'Aou: nei minuti successivi “hanno fatto accesso al Pronto Soccorso due gruppi di persone, presumibilmente amici dell'uno e dell'altro; nella sala di attesa del Pronto Soccorso tra i due gruppi è avvenuto un alterco che ha determinato attimi di tensione - si legge -. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, della vigilanza privata nonché il rispetto delle norme di sicurezza interne all'ospedale ha comportato un rapido ripristino della normalità”.

"La Direzione Aziendale, accorsa sul posto, unitamente alla responsabile del Pronto Soccorso ha rilevato che nessun danno di rilievo è stato registrato alle suppellettili e alle persone nel corso dell'alterco e che la situazione è tornata alla normalità” prosegue la nota. “I due feriti, sottoposti alle cure, non corrono pericolo di vita” viene ribadito.