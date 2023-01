Sparatoria in via Flavia, due perizie: quel proiettile poteva uccidere?

Due consulenze tecniche per fare chiarezza sugli spari di via Flavia, quelli esplosi dal poliziotto Alessandro Giordano, con la pistola d’ordinanza. Uno ha ferito il 21enne Nicolò Giommi ad una gamba, la notte del 21 gennaio scorso (due i colpi sparati, uno in aria). Le due perizie sono state disposte dal pubblico ministero Marco Pucilli e verranno affidate giovedì. Si tratta di atti irripetibili. Il primo è una consulenza medico legale e verrà conferita a Mauro Pesaresi che dovrà stabilire la durata delle lesioni riportate da Giommi, se comportano lesioni permanenti e soprattutto, sulla base della natura della ferita, qual è stata la traiettoria del colpo esploso e se poteva causare la morte del 21enne. Il secondo è una consulenza informatica su due cellulari, uno del poliziotto e l’altro di Giommi, che verrà conferita all’analista forense Luca Russo. L’esperto dovrà estrapolare i contenuti dei due telefonini per capire telefonate e messaggi fatti da entrambi quella sera. Gli incarichi saranno affidato alla presenza degli avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati, per il poliziotto indagato, e Michele Di Ruggero per il 21enne rimasto ferito che al momento è parte offesa.

La difesa di Giordano sta valutando la possibilità di nominare dei consulenti di parte per partecipare alle operazioni peritali. Il poliziotto è in misura cautelare ai domiciliari, ed è accusato di tentato omicidio premeditato con l’utilizzo dell’arma. L’agente davanti al gip, nell’udienza di convalida della scorsa settimana ha sostenuto di aver sparato il primo colpo in aria per difendersi, il secondo sarebbe partito accidentalmente, dopo essere caduto a terra. Intanto Giommi è tornato a casa. "Sabato è stato dimesso dall’ospedale – dice l’avvocato Di Ruggero – avrà una lunga riabilitazione da affrontare".

ma. ver.