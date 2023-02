Sparatoria in via Flavia, ricostruzione in 3D

C’è una terza consulenza tecnica chiesta dalla Procura per ricostruire i fatti degli spari esplosi in via Flavia dal poliziotto Alessandro Giordano la notte di sabato 21 gennaio. Un proiettile aveva ferito un 21enne ad una gamba, Nicolò Giommi, operato due volte e poi dimesso. Il pubblico ministero Marco Pucilli ha affidato la terza perizia ad un commissario tecnico del gabinetto interregionale della polizia scientifica di Ancona, Gaetano Rizza. E’ una sorta di perizia balistica. Dovrà analizzare, con l’utilizzo di particolari reagenti, la rilevazione dei residui di sparo sui pantaloni attinti dal proiettile e indossati da Giommi quella sera quando è stato ferito. Lo stesso commissario tecnico dovrà fare una ricostruzione dinamica dell’evento, in 3D con l’utilizzo delle tracce già acquisite in sede di sopralluogo, avvenuto da parte sempre della polizia scientifica poco dopo l’accaduto, e con le testimonianze raccolte in questura di chi è stato presente alla sparatoria.

La consulenza di parte è stata affidata ieri mattina insieme alle altre due già disposte: quella sui due cellulari (uno del poliziotto e l’altro del giovane tifoso dell’Ancona) e di cui si occuperà l’analista forense Luca Russo, e quella medico legale al dottore Mauro Pesaresi per capire a che altezza è stato sparato il colpo che ha ferito il 21enne e se poteva ucciderlo. Per le perizie i consulenti si sono presi 60 giorni per telefoni, 3D e analisi e 30 giorni per quella medico legale. Per quest’ultima gli avvocati del poliziotto, Marco Chiarugi e Paolo Campanati, hanno nominato come consulente di parte il medico legale Loredana Buscemi. Sarà presentata anche istanza al Riesame per chiedere la revoca dei domiciliari.

