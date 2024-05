Spareggi promozione al via. Ancona e Osimo ci sono

Via agli spareggi promozione che vedrà nella B maschile e in B1 femminile protagoniste tre ‘nostre’ squadre. Nel maschile in campo domani Ancona e Osimo. I dorici, reduci nell’ultima giornata dal turno di riposo, ma che erano già sicuri del primo posto con due giornate di anticipo, cercheranno di confermare quanto di buono fatto durante tutta la stagione regolare dove sono arrivate ben 22 vittorie su 24 partite. La The Begin Ancona debutterà domani a Tuscania (ore 18) contro la Maury’s Comcavi Tus mentre una settimana dopo se la vedrà in casa contro la Kerakoll Sassuolo (al PalaBrasili di Collemarino, ore 17:30). L’altra sfida vedrà scendere in campo sempre nel girone D Sassuolo contro Tuscania mercoledì 22 maggio. Impegno casalingo invece per i ragazzi osimani de La Nef Resalmone che sempre domani ospiteranno al Palabellini la Villad Modena (ore 18, ingresso gratuito, ci sarà una raccolta fondi in memoria di Leonardo Tortolani, il giovane calciatore dell’Osimana venuto a mancare pochi giorni fa per una brutta malattia, a favore di Progetto G.A.I.A. odv , un’associazione che si occupa di ricerca sulle malattie che colpiscono i pazienti pediatrici).

I "senzatesta" inseriti nel girone E scenderanno in campo dopo appena tre giorni, martedì 21 maggio, a Castelfranco di Sotto, alle ore 21, per sfidare la ToscanaGardenArno. Sabato invece si giocherà la terza e ultima partita del triangolare tra Modena e Castelfranco di Sotto. In B1 femminile la Pieralisi Jesi, seconda nel girone D, scenderà in campo solo sabato 25 maggio, in casa. Al PalaTriccoli salirà Fasano (ore 18), mentre il primo giugno le jesine scenderanno ad Altino (ore 18). Domani la prima sfida del girone E sarà tra Fasano e Altino.