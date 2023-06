Sparisce litografia della Marcia su Roma, ricettatori a giudizio

Torna nella casa delle vacanze e non trova più un quadro che era rimasto appeso per anni nell’immobile di famiglia, ad Arcevia. L’opera era una litografia originale della marcia su Roma, quella fatta da Mussolini il 28 ottobre del 1922. Una sorta di stampa, originale, di cento anni anni fa, che riproduce il Duce nel quadro storico del pittore Silvio Galimberti con tanto di autografo di Mussolini, fatto a penna d’inchiostro. Una litografia fascista dove in primo piano spicca Mussolini con la banda giallorossa. Era agosto del 2019 quando la proprietaria, di fuori regione, si era accorta del furto denunciandolo ai carabinieri del posto. Dopo due mesi quell’opera l’aveva trovata in vendita in un sito di aste online. In due adesso sono finiti a processo per ricettazione, difesi dagli avvocati Carlo Mocchegiani e Marco Cercaci. Sono due 30enni jesini, amici tra loro. Uno, esperto di siti di vendite, si sarebbe occupato di piazzarlo in rete, l’altro glielo avrebbe dato materialmente per metterlo all’asta. Ieri, in tribunale ad Ancona, sono stati sentiti la proprietaria della litografia, il carabiniere che ha fatto le indagini e due testi della difesa. La proprietaria della stampa originale ha raccontato, davanti alla giudice Tiziana Fancello, come si è accorta che la litografia trovata in rete era proprio la sua. "L’ho riconosciuta perché presentava delle macchiette in basso – ha testimoniato la donna – una era più scura dovuta all’umidità presa negli anni. In casa non avevamo trovato segni di scasso, non so come ci era stata rubata". Informati i carabinieri di Arcevia si erano attivati poi anche i militari del nucleo patrimonio artistico. Il carabinieri sentito in aula ha riferito come dall’account del venditore sono risaliti alle sue generalità effettuando anche una perquisizione in casa ma la litografia non c’era. "L’aveva messa in vendita al costo di 800-1.000 euro per un amico – ha detto il militare – che faceva compravendite". L’amico l’aveva ancora in un magazzino e la consegnò spontaneamente ai carabinieri. Stando ai testi della difesa sentiti sempre ieri l’imputato aveva acquistato la litografia in un mercatino in Umbria, due mesi prima, dove si era recato per comperare anche giocattoli d’epoca in latta e l’aveva pagata 350 euro. Il bene è stato poi restituito alla proprietaria che lo ha rimesso nella casa di Arcevia. Prossima udienza l’11 dicembre, per l’esame degli imputati, la discussione e la sentenza.

Marina Verdenelli