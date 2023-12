Spariti tre portafogli al mercato: in azione ci sono i borseggiatori

Mercato settimanale, tre portafogli rubati. Con l’arrivo delle festività natalizie, sempre più persone si recano al mercato settimanale dove anche ieri mattina, tre persone sono state vittime dei borseggiatori. Tutte si sono accorte di essere state derubate al momento di pagare la merce.

Trovatesi di fronte all’ambulante senza portafoglio è scattato l’allarme. Nel primo pomeriggio, una volta smontate le bancarelle, una di loro è riuscita a ritrovare in terra il portafoglio con i documenti ma senza i contanti. Un bottino a metà quello dei ladri che, solo in un caso hanno potuto intascare 100 euro.

Negli altri due non hanno trovato all’interno dei portafogli più di venti euro. Dopo i furti, tra gli ambulanti è scattato il passaparola per avviare i clienti di prestare attenzione. In due bancarelle, gli ambulanti sono saliti sul banco proprio per controllare cosa accadesse tra i clienti, ma anche per sincerarsi che, data la folla, non fosse rubata merce dal banco.

Le forze dell’ordine si raccomandano di prestare particolare attenzione soprattutto in questi giorni che precedono le feste, viste le maggiori persone in giro e la calca che si crea più facilmente, per evitare spiacevoli episodi come quelli che si sono verificati ieri mattina.