Spaventa gli studenti: denunciato un bullo

Bullo spaventa con un oggetto acuminato gli studenti lungo Viale del Lavoro: denunciato dai poliziotti giovane jesino dovrà rispondere di porto di oggetti atti ad offendere. Mercoledì, intorno alle 13 lungo il Viale i poliziotti delle volanti lo hanno fermato e controllato. Il giovane sospetto era stato indicato da più parti come possessore di oggetti idonei ad offendere coi quali incuteva paura specie agli studenti della vicina scuola. All’atto del controllo, il giovane aveva un atteggiamento spocchioso e canzonatorio e ha infilato la mano nella tasca dei bermuda indossati tentando di tergiversare e nascondere un oggetto dentro al palmo della mano. A seguito di perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di un oggetto metallico contundente con impugnatura ad anello ed un prolungamento appuntito della lunghezza complessiva di 5 centimetri, di cui non riusciva a dare spiegazione. Uno strumento idoneo a essere utilizzato per l’offesa alla persona e ad essere facilmente nascosto. L’arma impropria è stata sequestrata e il giovane denunciato a piede libero.