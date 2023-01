Spazi concessi per allargarsi, domande in calo

Spazi esterni concessi dall’amministrazione comunale per allargare le aree esterne dei locali. In questo inizio di anno sono arrivate il 25% delle domande che erano giunte agli uffici di Palazzo del Popolo ai tempi della pandemia, quando era stata promossa la misura di supporto agli esercizi, bar, ristoranti e così via. Il dato diffuso dal Comune parla di una trentina di richieste rispetto allo spettro iniziale che ha toccato quota 120. Stiamo parlando degli spazi allestiti esternamente, alcuni con delle strutture fisse altri invece con delle semplici fioriere che dopo il lockdown del 2020 sono stati dati in comodato d’uso senza dover pagare la Cosap, il canone per l’utilizzo del suolo pubblico. Al decadere dello Stato di emergenza Covid la gratuità del servizio è venuta meno, ma i gestori dei locali hanno comunque potuto optare per mantenerlo, facendo richiesta e pagando la tassa. Molti durante il periodo invernale , con le temperature rigide, non utilizzano quegli spazi per il pubblico. Resta da capire quanti hanno rinnovato la richiesta e quanti non l’hanno fatto continuando a usufruire dello spazio. Servirebbero controlli per stabilire la regolarità dell’applicazione del regolamento, compito che spetterebbe alla polizia municipale. Dehors di questo tipo si trovano ad esempio in corso Amendola e in via Palestro dove gli spazi richiesti dagli esercenti ha tolto diversi spazi con strisce blu per la sosta. Parcheggi dunque fuori uso e aree che per i mesi invernali vengono usati come depositi di sedie e tavolini.