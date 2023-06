"Spazi diversi" insieme ad architetti e ingegneri alla Facoltà di Economia

Da sempre vocato all’interdisciplinarietà, l’Ordine degli psicologi delle Marche organizza il convegno ‘Spazi diversi: la psicologia ambientale’ insieme a architetti e ingegneri presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche (Piazzale Martelli Raffaele, 8) ad Ancona venerdì 9 giugno. "Vogliamo diffondere il messaggio che la psicologia non è mai una disciplina a sé stante, ma che al contrario può essere declinata in molteplici sfaccettature; – commenta la Presidente dell’Ordine degli psicologi marchigiani Katia Marilungo – in particolar modo la psicologia ambientale si occupa di studiare il rapporto dell’individuo con l’ambiente fisico. Noi indagheremo con particolare attenzione l’aspetto dell’ambiente di comunità, inteso come spazio condiviso in grado di produrre effetti differenti sul modo di agire personale".

A partire dalle 14:30 presso l’aula T27 della Facoltà di Economia di Ancona interverranno al convegno relatori e tecnici. Dopo la presentazione del lavoro di ricerca a cura del gruppo di lavoro di psicologia ambientale dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, il Professore Enrico Perilli dell’Università dell’Aquila, nonché Presidente dell’Ordine degli psicologi dell’Abruzzo, tratterà il tema ‘Psicologia dei luoghi, espansione, trasformazione, abbandono’ ed il Professore Carlo Patrizio dell’Università La Sapienza di Roma interverrà su ‘La sfida della rigenerazione urbana: l’integrazione disciplinare nel progetto’. Dopo il coffee break, sono previsti gli interventi del Presidente Associazione Legambiente Marche Aps Marco Ciarulli e di Claudio Cingolani, Presidente dell’associazione ‘Io non crollo’, nata a Camerino nel 2016 a seguito dei devastanti eventi sismici.

La tavola rotonda con Viviana Caravaggi, Presidente Ordine Architetti Ancona, e con Stefano Capannelli, Presidente Ordine Ingegneri Ancona, è prevista per le ore 17.15. Per registrarsi all’evento, valido crediti formativi per architetti e per ingegneri, è sufficiente cliccare sul link entro il giorno 6 giugno: https:forms.glezaKxHwnNumfAJt8H8. La registrazione dei partecipanti è prevista alle ore 14, mentre l’evento inizierà alle 14:30. Il termine dei lavori è previsto per le 19.