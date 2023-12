Spazi per dottori e guardia medica in viale Verdi: c’è la determina

Parte dei locali dell’istituto comprensivo San Francesco di viale Verdi in affitto alla JesiServizi per i medici di famiglia, la guardia medica e i servizi farmaceutici. Lo ha deciso nei giorni scorsi la giunta Fiordelmondo. La partecipata comunale corrisponderà mille euro al mese al Comune di Jesi. "La locazione avverrà presumibilmente con decorrenza dal mese di febbraio – si legge nella determinazione di giunta – al termine del trasferimento della segreteria e presidenza dell’istituto comprensivo, nei nuovi locali di cui il Comune di Jesi ha la disponibilità, previsto entro il mese di gennaio 2024". Il seminario vescovile ha infatti concesso alcuni locali al secondo piano di via Lotto (dove si trova temporaneamente la media Lorenzini) per ospitarvi gli uffici della segreteria e direzione dello stesso istituto comprensivo San Francesco in attesa del completamento dei lavori di costruzione della nuova sede in via Schweitzer. Obiettivo: "Incrementare il numero dei medici di medicina generale che operano nell’ambito territoriale, così da poter offrire alla cittadinanza da loro assistita (circa un quarto della popolazione jesina) una più ampia modulazione degli orari di apertura con una migliore tutela di urgenze e cronicità. Ospitare in locali idonei, negli orari notturni, la guardia medica e potenziare i servizi offerti dalla vicina farmacia comunale nell’ottica futura di implementazione da parte del servizio sanitario regionale della cosiddetta "Farmacia di Comunità" (Cup, servizi di telemedicina, etc.)".