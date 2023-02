Spazio a chi vuole investire seriamente

Ma se è vero tutto questo, è altrettanto certo che l’Italia per quanto riguarda il caffé e la distribuzione di bevande calde rappresenta un unicum mondiale. Il caffè da noi è un’istituzione. Dice bene Polacco: è un movimento di conviviliatà. Al bar ci si va non tanto per bere il caffè, ma per godere gli aromi, per incontrare persone, per svagarsi dalle pesantezze quotidiane. E’ un momento di svago, di spensieratezza che un self non potrà mai dare. E’ esattamente come pagare a una cassa automatica o una cassiera al supermercato, magari incassando anche un bel sorriso. Ti svolta la giornata. Pazienza se si spende qualche centesimo in più, ma almeno ci guadagna il buonumore. Ancona non fa eccezione: un centro deve avere i suoi caffè, ognuno con la sua peculiarità, ciascuno con la sua offerta. Meglio se il più possibile diversificata e mai di "cartello", in modo da poter lasciare spazio a tanti, anche a chi ha delle idee fast e innovative, al passo con i tempi. Non ai furbi che magari si vantano di aver risparmiato sul personale, ma a chi ha veramente voglia di investire. Superare il provincialismo e l’ottusità vale molto più di un self.