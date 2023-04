"Spazio ai circoli e alle tradizioni"

"Le frazioni sono un grande valore della nostra comunità e hanno pari dignità rispetto alle altre zone cittadine. Sono luoghi che rappresentano una parte importante della città, scrigni di memorie, cultura e storia, con l’esigenza dei residenti di sentirsi parte attiva e integrante della collettività. Tanti sono i bisogni dei cittadini che abitano queste parti di territorio comunale che meritano risposte perché la rigenerazione non è solo dei luoghi, ma anche del tessuto sociale urbano. Sulle proposte, pensiamo a un servizio di trasporto pubblico a chiamata per raggiungere stazioni intermedie ad alta frequenza. Oppure alla valorizzazione dei circoli, luoghi di socialità e mutualità, con il recupero strutturale e la cogestione di spazi per i giovani e per gli anziani. Ridare vigore alle tradizioni storiche con feste, sagre, appuntamenti culturali. Curare il patrimonio verde affidandone la custodia anche a residenti stessi, con il vincolo di valorizzare le specie autoctone. Realizzare piste ciclabili e chiudere al traffico veicolare porzioni di carreggiata stradale per passeggiare in tutta sicurezza. Migliorare la manutenzione delle strade comunali spesso trascurate e in pessime condizioni. È mia intenzione riorganizzare la pubblica illuminazione che mostra luoghi eccessivamente illuminati e zone completamente al buio, evitando di rispondere alle necessità dei singoli. Inoltre migliorare la copertura della linea telefonica mobile e della rete internet. Attivare maggiori controlli sull’abbandono e sul pendolarismo dei rifiuti".