"Spazio ai giovani, in particolare donne"

"Tra le sfide per il futuro c’è l’inserimento di nuovi soci giovani, non solo statisticamente ma anche per entusiasmo, nuove idee che essi portano, le doti di efficienza e dinamismo, includendone altri delle nostre diverse aree demografiche rappresentate dedicando, come in questo caso, attenzione all’inserimento di donne". Con queste parole, il presidente del Rotary Club Altavallesina-Frasassi Ugo Pesciarelli, ha presentato il nuovo socio l’avvocatessa Emanuela Merli, nel corso della conviviale al ristorante "Le Grotte" di Pontebovesecco, sede del Club durante la quale, il socio Piero Battistoni, ha parlato della sua esperienza, lunga 43 anni, nell’azienda Merloni. "Sono Piero Battistoni, ho iniziato a lavorare appena diplomato all’inizio del 1970 a 19 anni, venni assunto dall’allora Merloni Elettrodomestici spa, diventata alcuni anni dopo Merloni Elettrodomestici, poi nei primi anni 2000 Indesit Company. La prima riunione importante alla quale venni invitato si svolse nel dicembre del 1973 che si chiuse con un fatturato dell’intero Gruppo Merloni intorno ai 100 miliardi delle vecchie lire – poco più di 50 milioni di euro oggi –. L’ultima riunione nel 2013 registrava un fatturato ben oltre i 3 miliardi di euro, il record fu’ stabilito nel 2007 con 3,4 miliardi".