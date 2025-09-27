Spazio alla città gourmet. Fish Marche e street food

Per la destagionalizzazione la spiaggia di velluto punta sull’enogastronomia, questo week-end in centro storico il Salone Nazionale dei Lievitati. Ma c’è attesa per Fish Marche-t, che sabato 4 e domenica 5 ottobre trasformerà il porto di Senigallia in un palcoscenico dedicato al gusto e alla cultura del mare con la terza edizione della manifestazione enogastronomica. L’iniziativa, articolata su tre giornate, punta a valorizzare le tradizioni marinare marchigiane e a creare nuove opportunità economiche per ristoratori, pescatori e produttori locali. Piazzale Rosi ospiterà show cooking, degustazioni, street food e momenti di confronto culturale, favorendo un’interazione diretta tra cittadini, turisti e operatori del settore. Tra le realtà coinvolte figurano ristoranti e associazioni locali come Da Ciccio, Da Carmen, Scalozero e Tajamare, Casa Rapisarda Numana, La Baldigara e Associazione Cuochi Marche. Tra gli appuntamenti anche lo spettacolo comico di Massimo Macchini. Quello appena iniziato sarà un autunno all’insegna dei mercatini tradizionali dove a farla da padrona sono i prodotti locali e per gli amanti del biologico, ogni domenica sotto la Filanda c’è il mercatino agricolo di Coldiretti. Senigallia sempre più città gourmet, ma anche patria dello street food, una sorta di rinascimento della cucina low cost, con un cibo poco costoso, tradizionale, facilmente identificabile, ma gourmet. Tra i decani dello street food in Italia c’è ache lo chef Tre Stelle Michelin che nel 2011, aveva partecipato con il suo rimorchio in acciaio inox e alluminio dal design innovativo, il suo modello di Street Food in un’edizione di Pane Nostrum. Quest’anno la kermesse dedicata ai maestri dell’arte bianca ha tra i suoi ospiti lo chef 2 Stelle Michelin Moreno Cedroni, Appuntamento oggi alle 16 con il patron della Madonnina del Pescatore che ha identificato tra il re dei lievitati il panettone. Pane Nostrum il duplice obiettivo di diffondere la cultura sul pane e sulle farine nonchè valorizzare il ruolo del panificatore, oggi sempre più vicino alla figura dell’imprenditore, capace di guardare al futuro pur restando fedele alle proprie radici. Due i percorsi organizzati B2C che ospiterà oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia, con la possibilità per il pubblico di conoscere e acquistare prodotti realizzati anche con farine alternative e lieviti naturali e B2B sarà dedicata alle aziende e ai professionisti del settore, che porteranno in esposizione macchinari, forni, soluzioni per l’arredamento e packaging di nuova generazione, creando un punto di incontro e aggiornamento sulle tecnologie più recenti.