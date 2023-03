Spazio alla musica indipendente: a Jesi è tempo del festival "Spop"

Ecco "Spop", un piccolo grande festival diffuso, un concentrato di suoni e concerti che vedrà Jesi protagonista di un evento pensato "per rilanciare e riaffermare l’importanza della musica dal vivo come imprescindibile mezzo di sana socialità ed emancipazione culturale".

Così l’assessore alla cultura di Jesi Luca Brecciaroli nel presentare il nuovo festival di musica indipendente in programma dal 20 al 23 aprile. Un cartellone "popolare" nel senso buono e nobile del termine, in grado di coinvolgere la città e il territorio. L’evento si articolerà tra il Teatro Pergolesi, che ospiterà quattro concerti in due serate, e alcuni dei locali della città che, a partire dal 20 aprile, vedranno alternarsi aperitivi con musica dal vivo, concertini e dj set, fino alla serata di chiusura il 23 aprile. I biglietti sono già in vendita. Il programma cerca di coniugare alcune delle proposte più valide del territorio con nomi del panorama nazionale ed è quanto mai vario.

Tra gli artisti in cartellone la cantautrice Talèa, jesina doc reduce dalla partecipazione a Xfactor, che il 21 aprile presenterà sul palco del Pergolesi il suo nuovo disco. Sempre il 21 aprile il pop dal respiro internazionale della giovane cantautrice milanese Marta Tenaglia. E poi Edda, uno dei nomi più originali e fuori dal coro della scena musicale italiana, che si esibirà il 23, con tutta la sua visceralità e umanità. Si comincerà il 20 aprile alle 22 al Man Cave Cafè con Tv Lied, in collaborazione con Mezcal - viaggi sonori in città. L’indomani prima del concerto di Talea (ingresso: 10 euro) al Jak Rabbit dalle 19 "Fredd0°".

E pi dj set dalle 21 al corso Piccolo Caffè e all’Hemingway cafè dove è previsto anche il finissage della mostra "Nudo" di Sergio Marcelli.

"L’obiettivo – ricorda l’assessore Brecciaroli – è quello di parlare di musica, allargandoci anche ad artiste e artisti non del territorio con un programma che vedrà prezzi accessibili per ogni serata e gratuiti nei locali per un massimo coinvolgimento". Il festival musicale, promosso dal Comune di Jesi con l’apporto della Fondazione Pergolesi, è frutto di una partnership con tanti spazi e realtà cittadine che hanno risposto con entusiasmo: 11 i locali coinvolti.

Per i concerti al Teatro Pergolesi del 21 e 23 aprile i biglietti sono in vendita già da oggi. Posto unico (platea e palchi I ordine) 10 euro, carnet di due concerti 18 euro.