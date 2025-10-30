Spazio alle produzioni indipendenti. Prende il via oggi il festival CineOff

Prende il via oggi ad Ancona il festival ‘CineOFF’, che fino a domenica presenterà proiezioni ed eventi dedicati al cinema. Nato da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti, ‘CineOFF’ si è affermato come luogo d’incontro privilegiato del cinema indipendente: uno spazio per visionari, sognatori, artisti e artigiani, produttori coraggiosi e imprenditori culturali che credono nella forza del linguaggio cinematografico. L’apertura del festival è in programma questo pomeriggio (ore 18) alla Mole Vanvitelliana. Dopo il calice di benvenuto alle 18.30 ci sarà l’incontro "Il cinema come resistenza", dialogo tra Giorgiomaria Cornelio e Claudio Pauri, a cui seguirà il laboratorio di ‘scrittura indomita’ condotto da Cornelio e Cecilia Coppari.

Domani al Ridotto delle Muse saranno proiettati tra gli altri i cortometraggi in concorso ‘Ya Hanouni’, vincitore del premio per il miglior corto internazionale (ore 17.30), "Pane, amore e libertà" (ore 18.15) e ‘Oltre il tempo, l’amore’, vincitore come miglior documentario (ore 19).

Alle 21.30 presentazione di ‘Dolls of Dresden’, miglior lungometraggio internazionale, seguita da un incontro con il regista.

Ospite speciale sarà Yeva Sai, attrice nel film ‘Mare fuori, Taxi monamour’, membro della giuria.

Sabato da Zucchero a Velò ‘Fucina Creativa’, che prevede l’incontro con Alessandra Salvoldi, sceneggiatrice e attrice, sul tema della scrittura terapeutica, e l’evento "Farmacia Artistica" con reading e cinema party.

Domenica al Ridotto delle Muse il tema sarà ‘Storie italiana’. Si inizierà alla ore 10 con ‘Keep on rollin - Adunata del cinema marchigiano’, con tavoli di confronto per professionisti del settore. Il pomeriggio, dalle ore 17 fino a sera, sono previste le proiezioni di cortometraggi e documentari premiati, tra cui "Solo Lina" di Filippo Da Ros, vincitore del Premio Loto Odv come miglior documentario, e "A Domani" di Emanuele Vicorito, che riceverà il premio come miglior cortometraggio italiano.

Alle ore 19.15 saranno consegnati il premio CinemaèDonna e il premio CNA Cinema e Audiovisivo Marche. L’ultimo evento sarà la proiezione di "Tre regole infallibili" di Marco Gianfreda, miglior lungometraggio italiano.