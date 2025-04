Spazio anche alla danza: in agenda diverse esclusive regionali

La stagione di danza delle Muse inizierà il 24 ottobre con un’esclusiva regionale, ‘Gisella’ della Cornelia Dance Company (coreografia di Nyko Piscopo). Il balletto romantico per antonomasia viene reinterpretato per esaltare il tema dell’Amore oltre il genere, il pregiudizio e l’inganno in un tempo attuale ancora stigmatizzato. Con le musiche create da Luca Canciello, i danzatori portano in scena un capolavoro intramontabile che trova una dimensione contemporanea attraverso la narrazione del corpo.

Il 15 novembre Compagnia Zappalà Danza & Munedaiko presentano ‘Brother to Brother dall’Etna al Fuji’, con regia e coreografia di Roberto Zappalà e musica live di Munedaiko. E’ un lavoro che celebra il legame tra danza e musica, e che ispirandosi ai due vulcani esplora il ritmo primordiale della natura e dell’umanità, alternando suono e silenzio in un flusso armonico.

Musica protagonista anche il 3 gennaio grazie a ‘Notte Morricone’ dell’Aterballetto, con regia e coreografia di Marcos Morau. E’ un tributo alla musica immortale del Maestro, immaginato mentre, in una notte creativa, tra ricordi e ispirazioni, dà vita a nuove melodie per film ancora inesistenti.

Altra esclusiva regionale il 23 aprile, quando il Ballet Opéra Grand Avignon presenterà ‘Olympiade’. L’opera, ideata e diretta da Antonio De Rosa e Mattia Russo (Kor’sia), esplora il rapporto tra tempo, spazio e identità attraverso la danza, utilizzando una pista di atletica come simbolo della condizione umana.