"Spazio, Forme, Presenze", a Jesi si inaugura la mostra personale di Maria Grazia Focanti

Oggi (ore 17) nello spazio "Prisma" in via San Francesco 4b a Jesi si inaugura la mostra personale di Maria Grazia Focanti "Spazio, Forme, Presenze", a cura di Anna Paola Cardinali, in collaborazione con Federico Pace. Maria Grazia Focanti si è laureata in Sociologia ad Urbino e in seguito ha frequentato un corso di pittura presso l’Accademia Belle Arti di Macerata. Ha partecipato a molteplici mostre collettive e personali in varie città italiane, contribuendo anche, su invito, all’illustrazione di diverse pubblicazioni. Alcune delle sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre (da martedi a sabato, ore 9-12 e 16-19.30).