Spazio Presente per le nuove generazioni

Spazio Presente, per una città a misura di giovane: ecco come cambia l’offerta da parte dell’amministrazione comunale. Il progetto è stato brevemente illustrato lunedì scorso dall’assessore alla cultura Paolo Marasca in risposta a una interrogazione in consiglio comunale. Marasca ora entra nello specifico: "Il progetto Under25 prevede l’aumento delle possibilità di aggregazione, progettazione, studio per i giovani nell’area del centro città. Questo passa per una suddivisione di spazi e funzioni e per uno sviluppo del concetto di Informagiovani attraverso la co-programmazione. Fino a qualche tempo fa il servizio Informagiovani era essenzialmente un servizio di sportello. Oggi, diventa un ambiente in cui chi lavora nel settore delle politiche giovanili, soprattutto le persone under25, può programmare e progettare una fetta delle politiche cittadine. Si è chiuso il bando che abbiamo emanato a fine dicembre per la partecipazione al tavolo e a metà febbraio si svolgerà il primo incontro con tutti quelli che hanno partecipato e si inizieranno i lavori. Hanno partecipato circa 30 soggetti privati tra associazioni, enti, imprese del terzo settore, scuole ecc".

La nuova funzione di piazza Roma e del servizio offerto all’ex Cobianchi prevede un accordo con l’Università Politecnica di Ancona: "Vogliamo riempire piazza Roma di studenti – aggiunge Marasca – Per farlo, abbiamo stretto un accordo con Univpm che prevede la gestione di Informagiovani come spazio studio, biblioteca e luogo di attività del mondo studentesco, gestito da Univpm anche con le associazioni studentesche. Ora ci occuperemo della nuova funzione di Spazio Presente. La struttura alle spalle di piazza del Papa, collegata al Museo della Città, diventa uno spazio di progettazione, workshop, laboratorio, informazione e aggregazione dedicato alle giovani generazioni. Lo spazio è già utilizzato per eventi sporadici, ad esempio è stato organizzato lì il riuscito workshop con Zerocalcare. In questi giorni si stanno stampando gli ultimi allestimenti, totem informativo, pannelli a parete e così via e si è dato mandato agli uffici di iniziare il trasporto degli arredi. Resta in piedi un intervento di insonorizzazione dell’impianto di climatizzazione al quale stanno procedendo i tecnici dei lavori pubblici".

Resta da risolvere il problema geologico dell’Informagiovani: "Mentre il progetto era già deciso – conclude l’assessore alla cultura – è subentrato un problema geologico per l’ex Cobianchi. Lo spostamento inatteso di una falda acquifera causa infiltrazioni di acqua nell’immobile quando piove molto. Univpm ha studiato la questione e fatto alcuni sondaggi. Si stanno quotando economicamente gli interventi, tra cui la previsione di introdurre una pompa di drenaggio. Appena concluso l’intervento si darà il via alla nuova funzione".