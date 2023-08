Spazzi sull’onda Beat "E quel provino alla Rca"

Reduce dal grande interesse acquisito a livello nazionale e internazionale, il cantautore Stefano Spazzi domani sera sarà a Osimo, dalle 21, in piazza Boccolino, protagonista di "Onde beat ‘23", promossa da Radio Serena. Assieme a lui, sul palco, saranno protagonisti Gene Guglielmi e il gruppo "Avanzi di Balera Modenesi". Spazzi, nel corso degli anni, è divenuto un punto di riferimento in ambito musicale tanto a livello nazionale quanto fuori dai confini italiani, come dimostra il successo ottenuto dalla sua "Le luci di New York", composizione eseguita anche dal maestro Vince Tempera negli Stati Uniti e che è valsa a Spazzi due Awards.

"Ho cominciato ad avere a che fare con la musica molto presto, immaginandoci in modo confuso il mio futuro – racconta Spazzi -. Erano gli anni Ottanta. A differenza di chi come me ci provava, non mi sono proposto con cover ma con pezzi miei. Un percorso difficile. Nei Novanta, ho fatto un provino con la Rca di Roma e poi è partito tutto, ho suonato in Francia, in Italia ho avviato la collaborazione con Guglielmi, padre del cantautorato beat, e iniziato quella con gli Stati Uniti. Il successo di ‘Le luci di New York’ mi è scoppiato tra le mani, è diventata addirittura simbolo della cultura italo-americana nella Grande Mela. Mi ha portato molta fortuna. C’è stata tanta attenzione per quello che facevo all’estero, lì in particolare, come si sa, tutto sembra possibile. La comunità italiana in loco si aspettava forse la tradizione in chiave moderna che proponevo. Ai giovani di oggi, a quelli che inseguono i sogni, dico di non mollare mai, nonostante le porte in faccia. Ne ho avute anche io, ma sono andato avanti buttandomi a capofitto nel lavoro e insistendo con studio e professionalità". Un’estate ricca di appuntamenti che porterà il compositore marchigiano anche in Emilia con due grandi eventi.