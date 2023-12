Spedisce birra per seimila euro ma non viene pagato

Produttore di birra spedisce in Lombardia casse per un valore di oltre 6mila euro come da ordine, ma non viene pagato: si rivolge ai carabinieri che denunciano un quarantenne lombardo. E’ accaduto nei giorni scorsi quando il produttore arceviese ha spedito la consistente fornitura di birra a seguito dell’ordine ricevuto poco prima, ma non ha ricevuto il bonifico di pagamento promesso, superiore a seimila euro. L’arceviese ha atteso fiducioso qualche giorno viste le rassicurazioni verbali che aveva avuto, ma il bonifico di pagamento non è mai stato accreditato sul proprio conto e l’acquirente risultava irrintracciabile. Così la vittima, un cinquantenne arceviese, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione che, coordinati dai colleghi della compagnia di Fabriano, sono riusciti, avviate le indagini a risalire al responsabile, un 40enne incensurato residente in Lombardia che è stato denunciato per truffa. Più lungo sarà l’iter per l’arceviese di ottenere il denaro oppure la birra consegnata. Si tratta dell’ennesimo caso di truffe messe a segno tramite il commercio elettronico e non, solo per restare all’ultimo periodo e ai casi denunciati alle forze dell’ordine. La raccomandazione è sempre quella di utilizzare forme di pagamento sicure e verificare la fonte dell’acquisto o della vendita.