Spedizione animalista al circo: maxi condanna

Finisce con una condanna a quattro mesi e dieci giorni di carcere la spedizione animalista che aveva portato due fratelli circensi a pestare tre attivisti, andati al parcheggio dello stadio del Conero a manifestare per un circo senza animali. Il più grave aveva avuto 30 giorni di prognosi. In pochi minuti la protesta si era rivoltata contro di loro tanto da ritrovarsi con la faccia tumefatta e il setto nasale rotto. A rimanere feriti erano stati due anconetani di 57 e 70 anni e un pescarese di 31 anni. Era il 10 luglio del 2016 e al parcheggio dello stadio c’era l’ultima serata del circo Millennium. Gli attivisti non erano riusciti nemmeno ad appendere uno striscione. I due fratelli circensi, condannati per lesioni personali, li avrebbero presi a calci e pugni in faccia facendoli finire in ospedale con il volto che era una maschera di sangue. Il verdetto per loro è arrivato ieri, emesso dalla giudice Antonella Passalacqua. Gli imputati hanno 37 e 48 anni, sono entrambi emiliani. La pena è stata sospesa ma sono stati condannati a pagare una provvisionale di 3mila euro per due tre tre aggrediti che si sono costituiti parte civile con l’avvocato Giuliano Natalucci.

ma. ver.