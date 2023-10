Spento focolaio Covid. Casa di riposo, ok visite

Rientrato il focolaio di Covid nella casa di riposo Vittorio Emanuele II Jesi di via Gramsci. L’Asp Ambito 9 ha reso noto che ha riaperto ieri alle visite dall’esterno la casa di riposo. Nei giorni scorsi, erano stati riscontrati ventuno casi di Covid tra gli ospiti della struttura, che ne accoglie oltre cento. "Alla casa di riposo – spiegano dall’Asp Ambito 9 –, come noto, era stata disposta una temporanea sospensione delle visite a causa di alcuni ospiti affetti da Covid. Per i familiari, nel corso di queste ultime settimane, la possibilità di incontrare i parenti ospiti della struttura era stata comunque garantita attraverso una vetrata, che ha permesso di evitare qualsiasi forma di contatto dall’esterno". "Ora che tutti gli anziani sono pienamente guariti, senza peraltro che si siano riscontrate complicazioni di sorta – concludono dall’Asp 9 –, la casa di riposo di via Gramsci potrà essere accessibile per i familiari, ovviamente con l’obbligo della mascherina e nel rispetto delle disposizioni della legge".