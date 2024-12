"Speriamo di aver portato conforto aI piccoli pazienti del Salesi"

Ieri mattina la squadra di calcio dell’Ancona s’è recata in visita all’ospedale Salesi. Un appuntamento organizzato dalla dirigenza dorica e dalle Patronesse del Salesi che ha permesso alla squadra e allo staff di portare regali e un sorriso ai bambini ospedalizzati. Maglie della Ready Sport, regali di Dadi e Mattoncini, palloni e autografi, ma anche un portafortuna regalato dalle Patronesse all’Ancona, e una visita in quasi tutti i reparti, con la "delegazione" biancorossa che si è suddivisa in più gruppi per diffondere il più possibile il proprio messaggio natalizio.

"Il gruppo della Ssc Ancona si è sentito privilegiato di poter vivere questa importantissima esperienza, il tutto nella speranza di aver portato qualche momento di conforto ai piccoli degenti – ha scritto la società in una nota –, e ringrazia l’associazione Patronesse Salesi, la presidentessa Milena Fiore, la vice presidentessa Saria Ternullo e tutto lo staff per aver organizzato questo importante momento".

"Siamo felicissime di avere qui l’Ancona – ha detto la presidentessa delle Patronesse, Milena Fiore –. La squadra porta con sé un messaggio molto bello, che invoglia chi ancora è qui a pensare, quando uscirà, di potersi indirizzare anche verso il calcio o un altro sport. I bambini sono molto contenti di questo contatto con i calciatori e pensano magari un giorno di poter diventare come loro".

Presenti i due vicepresidenti biancorossi Antonio Recchi e Robert Egidi, il dg Francesco Ancarani, l’allenatore Massimo Gadda col suo staff (Paolo Sciaccaluga, Andrea Bruniera e Stefano Dadina) e buona parte della squadra, accolta dalle Patronesse e dal giornalista Andrea Carloni.

g. p.