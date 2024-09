Sperimentazione teatrale e concerti. Ecco la rassegna "Altrøscene"

La rassegna ‘ALTRØSCENE’, progetto firmato dall’attore e regista Giacomo Lilliù, ritorna al Loop Live Club di Osimo, animando la stagione autunnale con proposte innovative fra teatro e musica. La programmazione, realizzata in sinergia fra Anomolo APS/Loop Live Club, Collettivo ØNAR, Malte e Amat, alternerà proposte di sperimentazione teatrale (la direzione è di Lilliù) e concerti (selezionati dal Loop). Con ‘ALTRØSCENE’ il locale viene reinterpretato come spazio aperto e polivalente, in cui il teatro incontra la musica e il pubblico viene esposto a esperienze che travalicano i confini tra i generi. Per quattro settimane, una volta al mese (ore 21.30), giovani compagnie e artisti proporranno i propri lavori.

Si inizia venerdì con Arianna Primavera e il loro ‘Tremenda insufficienza dei nostri cuori’, un flusso di coscienza dissacrante ed estremo di una persona in lotta contro il mondo esterno, tra anomalie, disordini e squilibri quotidiani del mondo esterno e le aspettative di una generazione non sua. Il 18 ottobre Giulio Armeni (creatore della seguitissima pagina IG di meme Filosofia coatta) presenta ‘Fuga dall’algoritmo. Uno show di meme proibiti’, una sorta di ‘vendetta’ che vede al centro Zuckerberg, contro la sorveglianza delle piattaforme.

Il 22 novembre è la volta di ‘Ghost Track (Mixtape)’ di Daniele Turconi, che intreccia tre racconti ad atmosfere dance, electro, noise e hardcore, in uno show in cui la forma classica del racconto breve incontra le dimensioni musicali e performative delle discoteche e della club culture. Infine, il 20 dicembre, va in scena ‘Bildung’ di Malmadur, una ricerca teatrale su come si trasmette il sapere e su come imparando diventiamo noi stessi, un processo intimo e individuale, ma anche l’atto collettivo di autoformazione dell’umanità.

Per Lilliù "se si dice teatro, spesso si pensa immediatamente alle sue forme tradizionali: questo è un pregiudizio che puntiamo ad abbattere, offrendo un assaggio di quanto sia eccitante e diversificata, imprevedibile e innovativa l’intera gamma delle arti sceniche, che oggi sfidano sempre di più i formati convenzionali. La rassegna mira ad ampliare questa visione, coinvolgendo il pubblico nel processo di esplorazione e superamento di un’idea fossilizzata di teatro. L’obiettivo è invitare gli spettatori in una palestra dove allenare lo sguardo e la curiosità, scoprendo esperienze straordinarie da portarsi a casa per trasformare il quotidiano".