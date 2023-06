"Spero in un’altra assoluzione"

"Affronto questo processo in maniera molto tranquilla e auspico in una assoluzione visto che la magistratura contabile mi ha già assolto tre volte per le stesse condotte. Le spese da me sostenute sono state ritenute congrue ed inerenti, quindi le potevo fare". Così il sindaco Daniele Silvetti commenta a caldo la richiesta di condanna del pubblico ministero formulata ieri in aula per il processo delle spese facili in cui è imputato insieme ad altre 37 persone per peculato.

Silvetti ha già affrontato tre processi per danno erariale alla Corte dei Conti e per le stesse contestazioni è stato assolto. La stessa corte aveva condannato la Regione a rifondere le spese legali sostenute per difendersi. Una cifra già incassata da Silvetti. Nel peculato al neo sindaco sono contestate spese tra il 2010 e il 2012 che non arrivano nemmeno a 4mila euro e relative soprattutto a dei contratti di collaborazione stipulati per dei lavori da svolgere in ambito consiliare. "Sono sereno – aggiunge Silvetti – anche se sono dieci anni di processo ormai. La mia sospensione se venissi condannato? Vedremo al momento, quella è una pena accessoria". La difesa di Silvetti, rappresentata dall’avvocato Alessio Stacchiotti, terrà la sua arringa il 4 luglio prossimo.

ma. ver.