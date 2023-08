"Sperpero di danaro pubblico"

"I ripascimenti di Portonovo sono soltanto uno sperpero di denaro pubblico". Così il Gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 Stelle: "Durante le precedenti amministrazioni abbiamo chiesto con veemenza alternative più strutturali al problema dell’erosione delle spiagge. Cambia il colore politico a Palazzo del Popolo, ma non vediamo segnali di variazioni rispetto al passato. Il M5S di Ancona si schiera a fianco delle associazioni ambientaliste Portonovo per Tutti, Circolo Naturalistico Il Pungitopo, Comitato Mezzavalle Libera e Italia Nostra Ancona, che sostengono l’arretramento degli stabilimenti per acquisire più spiaggia. Il 2020, anno della scadenza delle concessioni demaniali, doveva essere quello della svolta. La soluzione era il rispetto del piano particolareggiato di Portonovo, cioè l’arretramento delle strutture in concessione. Un’ operazione che ha trovato favorevoli anche gli operatori coinvolti. Un’idea più ecosostenibile per salvaguardare la nostra meravigliosa Baia può essere quella di realizzare dei sistemi di protezione amovibili lungo la battigia con materiali riciclati, bloccando l’erosione e favorendo il ripascimento naturale della spiaggia. I finanziamenti potrebbero arrivare dai bandi europei che vanno nella direzione della transizione ecologica".