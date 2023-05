Spese elettorali per 100mila euro "Apparentamenti? Tutto è possibile"

Alla fine la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Ancona si porterà via più di 100mila euro, ossia le spese sostenute complessivamente dagli schieramenti. Una cifra assolutamente bassa se si considera i sei competitor ai nastri di partenza e una campagna temporalmente molto lunga e complessa. Se ne è parlato ieri nella redazione del Carlino per l’ultimo appello dei candidati a sindaco (assente Marco Battino di Ripartiamo dai giovani per motivi di lavoro). Come era normale che fosse sono stati centrodestra e centrosinistra i più ‘spendaccioni’: "Siamo tra i 35 e i 40mila euro al netto dei contributi dei partiti, vedi l’evento in piazza Roma coi tre leader nazionali" ha detto in redazione Daniele Silvetti (centrodestra) che oggi chiuderà la sua campagna alle 18 alla Galleria Dorica. Evento finale modificato a causa del meteo incerto per Ida Simonella (Centrosinistra) e fissato agli Archi alle 18: "Noi nell’ultimo mese, a parte il contributo del Pd, compresa la Schlein alle Muse di ieri (mercoledì, ndr), siamo attorno ai 25mila euro".

Dai due principali sfidanti agli altri quattro si apre un baratro di spese. Francesco Rubini (Altra Idea di Città, che chiuderà la campagna oggi in piazza Roma, meteo permettendo) ha speso "8-10mila euro, la maggior parte dei quali a carico delle liste evento di risorse personali, tra autofinanziamento e autotassazione". Sugli 8mila euro anche Europa Verde con il suo candidato, Roberto Rubegni: "Chiuderemo la corsa elettorale oggi alle 18 all’interno del Mercato delle Erbe" ha detto. Con il Movimento 5 Stelle si scende ancora, 6mila euro "di cui 2.400 li ho messi io di tasca mia. L’ultimo atto lo abbiamo fissato anche noi in piazza Roma oggi alle 18,30 al caffè ‘La piazzetta’". Piazza Roma sarà affollata vista la presenza in contemporanea di Altra Idea di Città, ma molto dipenderà dal meteo. Anche per Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani) che dovrebbe chiudere stasera alle 21 sul palco di piazza Cavour. E poi un record della giovane lista che si è presentata a questa cavalcata elettorale: "Con l’evento di domani sera (stasera, ndr) arriveremo massimo a 1.300-1.400 euro spesi per la campagna elettorale. L’affitto della sede? È in comodato d’uso" spiega Battino.

Dopo il voto del 14 e 15 maggio si aprirà la campagna dei probabili apparentamenti in caso di ballottaggio: "Dialogheremo con tutti, senza preclusioni, ma solo da martedì decideremo se fare un appello ai nostri elettori" secondo Battino. Per Enrico Sparapani del Movimento Cinque Stelle "dipenderà tutto dal risultato del voto e dalle percentuali raccolte, poi se ci arriveranno delle proposte le valuteremo, ma vorremmo lasciare però libera scelta agli elettori". "Siamo stati coerenti sin dall’inizio andando da soli, da lunedì vedremo, valuteremo" dice Roberto Rubegni (Europa Verde). Francesco Rubini del movimento di sinistra Altra Idea di Città è categorico: "Non inquineremo i pozzi, noi siamo avversi ai due schieramenti principali, anche se già sto assistendo ai primi tentativi di tirarci per la giacchetta". Infine i due favoriti: "Il mio è un approccio laico e aperto, oltre gli steccati ideologici e sui temi – ha spiegato Daniele Silvetti del centrodestra – L’unico apparentamento precluso, è chiaro, resta quello con la principale sfidante del centrosinistra". Ida Simonella appunto: "Saremo aperti con chi si riconosce in una certa visione del mondo, senza preclusioni. Spero che i vari movimenti di sinistra trovino una sintesi in vista di un eventuale ballottaggio".

Pierfrancesco Curzi