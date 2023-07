Spese facili nella Regione Marche, cosa rischia il sindaco di Ancona Silvetti

Ancona, 12 luglio 2023 – E’ attesa per domani la sentenza di primo grado sul processo delle ormai famose "spese facili" in Regione, quello oggetto di un lungo ping pong giudiziario che va avanti da quasi dieci anni a colpi di ricorsi. L’accusa, per 38 imputati rimasti (su 55 iniziali) tra capigruppo di partito e consiglieri regionali (ex e attuali), è di peculato.

In caso di condanna si attiverebbe per gli amministratori pubblici la legge Severino che all’articolo 11 del decreto legislativo del 2012 stabilisce la sospensione e la decadenza di diritto degli stessi in condizione anche di incandidabilità. Tra i 31 imputati per i quali il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo ha chiesto condanne che vanno da un minimo di 2 anni ad un massimo di 3 anni c’è anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che all’epoca dell’indagine della guardia di Finanza, che abbracciò le legislature tra il 2008 e il 2012, era capogruppo di Futuro e Libertà e consigliere regionale.

Che scenario si aprirebbe in caso di condanna per il primo cittadino, eletto il 29 maggio scorso e segnando una svolta per il centrodestra dopo 30 anni di sindaci di sinistra alla guida della città? Applicando la Severino c’è la sospensione immediata dall’incarico ma non c’è chiarezza, anche perché non si sono avuti molti casi fino ad oggi da fare giurisprudenza, se questa scatterebbe in sede di lettura del dispositivo o con il deposito delle motivazioni che avvengono dopo 90 giorni. Alla sospensione si procede con un atto prefettizio. E’ il prefetto che la dispone e la notifica al sindaco e ad ogni altra carica pubblica contenuta nella legge Severino. La sospensione ha una durata di 18 mesi durante il quale il sindaco, che perde ogni funzione, anche quella di rappresentanza per accogliere autorità o fare un taglio del nastro di un negozio, ma conserva la nomina (senza stipendio e senza esercitare), può ricorrere in appello. Per la durata della sospensione le sue funzioni passano al vicesindaco, in questo caso Giovanni Zinni.

Se la condanna viene confermata anche in appello ci sono ulteriori 12 mesi di sospensione dalla carica per ricorrere in Cassazione. Arrivando al terzo grado di giudizio i reati, che sono fino al 2012, sarebbero prescritti però per beneficiare della prescrizione il procedimento però dovrebbe essere incanalato nella sezione filtro, che valuta solo la correttezza del ricorso. Non si possono fare ricorsi al Tar per sospendere la sospensione a meno che non ci sia stato un palese errore di valutazione sul dispositivo di sentenza. Trascorsi i 12 mesi o con una pronuncia definitiva di condanna anche nel terzo grado di giudizio la carica di sindaco decade, ci sono le dimissioni anticipate.

La reggenza potrebbe portarla avanti in proroga sempre il vicesindaco, fino a nuove elezioni, ma su questo va visto il regolamento comunale cosa prevede e a che punto del mandato succede per capire se si riandrà al voto o si aspetterà la fine dei 5 anni.

Se in appello invece il sindaco fosse assolto la sospensione sarebbe subito revocata, già alla lettura del dispositivo e riprenderebbe le funzioni sempre tramite una nota del prefetto.

In caso di assoluzione già in primo grado, giovedì per l’appunto, sarebbe la procura che potrebbe fare appello. Sulle conseguenze della legge Severino l’avvocato Alessio Stacchiotti, che difende Silvetti nel processo per peculato, osserva che "fermo restando che confido nell’assoluzione del sindaco, sulle conseguenze della legge Severino posso dire che l’applicazione della sospensione permette al prefetto di procedere anche con il solo dispositivo, non attendendo il deposito delle motivazioni in virtù della finalità cautelare perseguita dalla norma che è quella di evitare che la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo pregiudichi lo stesso al buon andamento e all’onorabilità della pubblica amministrazione".