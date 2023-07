"Spese pazze", tutti assolti Prescrizioni e formula piena Gli imputati possono esultare

di Marina Verdenelli

E’ finito con l’assoluzione per tutti gli imputati il processo per le spese facili in Regione, quello sulle presunte irregolarità commesse nelle legislature tra il 2008 e il 2012.

Erano rimasti in giudizio solamente 38 imputati, dopo la prescrizione lo scorso mese di febbraio di altri 16. Erano tutti accusati di peculato perchè stando alla Procura di Ancona non erano chiare le finalità istituzionali dei rimborsi perchè sarebbero stati usati fondi pubblici per spese private. Era contestata una somma di 1,2 milioni di euro. Dopo 9 ore di camera di consiglio si è messo finalmente un punto su un processo che ha riguardato la parte più corposa delle spese sostenute da consiglieri e addetti ai gruppi consiliari.

Si salva dalla sospensione il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, assolto perchè il fatto non sussiste. Stessa formula per Luca Acacia Scarpetti, Fabio Badiali sindaco di Castelplanio, Raffaele Bucciarelli, Gianluca Busilacchi, Giuseppe Canducci, Adriano Camela, Adriano Cardogna, Mirco Carloni, deputato della Lega, Graziella Ciriaci, Giancarlo D’Anna, Sandro Donati, Massimo Di Furia, Paolo Eusebi, Elisabetta Foschi, Enzo Giancarli, Paola Giorgi, Sara Gianni, Dino Latini, presidente Consiglio regionale, Marco Luchetti, Maura Malaspina, Luca Marconi, Enzo Marangoni, Francesco Massi Gentiloni Silveri, Erminio Marinelli, Almerino Mezzolani, Giulio Natali, Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini, Moreno Pieroni, sindaco di Loreto, Giuseppe Pieroni, Mirco Ricci, Angelo Sciapichetti, Gino Traversini, Umberto Trenta. Il collegio penale presieduto dalla giudice Edi Ragaglia, ha deciso il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per alcuni reati per gli imputati Massimo Di Furia, Franceso Massi Gentiloni Silveri, Sandro Dondati e Mirco Ricci. Non doversi procedere perchè già processati per gli stessi reati in altri capi d’impuzione per Massimo Di Furia, Francesco Massi Gentiloni Silveri ed Enzo Marangoni. Il processo delle spese pazze stentava a decollare per rinvii, difetti di notifiche ed eccezioni presentate dalle difese degli iniziali 55 imputati. La vicenda inizia a febbraio del 2015, con la notifica della conclusione delle indagini a firma dei pm Ruggiero Dicuonzo e Giovanna Lebboroni, che all’epoca arrivò a 66 persone, quando a capo della procura dorica c’era ancora Elisabetta Melotti.

Il 12 settembre del 2016 l’allora gup Francesca Zagoreo pronunciò sentenza di non doversi procedere per tutti gli imputati. Solo per alcune spese la stessa giudice rinviò a giudizio sei persone: Ottavio Brini, Francesco Capponi, Enzo Marangoni, Francesco Massi Gentiloni Silveri, Massimo Di Furia e Cesare Procaccini. Questi sei in primo grado furono condannati ma in appello assolti e la sentenza è stata definitiva perché non fu impugnata. Il non luogo a procedere della Zagoreo fu annullato a gennaio 2018 dalla Corte di Cassazione a cui era ricorsa la Procura. Dopo il parere della suprema corte gli atti erano tornati all’udienza preliminare per 60 persone. In quattro avevano scelto l’abbreviato, Adriana Mollaroli, Stefania Benatti, Giovanni Zinni e Lido Rocchi, trovando a settembre del 2022 l’assoluzione in Appello. Gli stessi a novembre del 2019 erano stati condannati in primo grado. Anche Francesco Acquaroli, oggi presidente della Regione ma all’epoca consigliere, aveva optato per l’abbreviato e in primo grado fu assolto. Una strada a parte l’avevano presa chi, sin dall’inizio, dall’udienza preliminare del 2016 della Zagoreo, aveva deciso di procedere con l’abbreviato: Giacomo Bugaro (ex Pdl), l’ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, Oscar Roberto Ricci (Pd) e Francesco Comi (ex segretario Pd). In primo grado erano stati assolti, era il 12 settembre 2016, idem in appello, era il 12 febbraio 2019. La procura generale però ha poi fatto ricorso in Cassazione che è stato accolto con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. In Umbria, con la sentenza del 27 ottobre 2021 sono stati assolti Oscar Roberto Ricci e Francesco Comi. Non doversi procedere per Massimo Binci per morte del reo e condanna per gli altri imputati Bugaro e Spacca che hanno fatto ricorso in Cassazione. La suprema corte con la sentenza di febbraio scorso ha annullato il giudizio di appello rinviando alla Corte di Appello di Firenze che ad oggi non ha ancora fissato udienza. Per altre 4 posizioni che, con il rinvio al gup avevano fatto l’abbreviato, si è arrivati a 3 assoluzioni in appello, il 20 settembre del 2022 , per Benatti, Mollaroli e Zinni e prescrizione per Lidio Rocchi. Andrea Filippini, all’epoca collaboratore della segreteria Idv, era uscito dal calderone prima del primo ricorso in Cassazione. Le indagini della procura riguardavano spese personali come libri, pranzi, occhiali, donazioni a fondazioni di beneficenza e spostamenti che sarebbero stati pagati con i soldi pubblici.