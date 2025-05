"Spesi 100mila euro per rimuovere la barca"

Il 31 marzo un peschereccio era affondato mentre era ormeggiato nella banchina a ridosso dei sodalizi, la rimozione è costata al Comune circa 100mila euro. Questo è quanto è emerso ieri in Commissione dove l’assessore all’ambiente e al porto ha sottolineato che l’Amministrazione è intervenuta su sollecito della capitaneria per evitare l’inquinamento, provocato dall’affondamento e da conseguenti eventuali sversamenti di carburante e per mettere in sicurezza l’imbarcazione che attualmente è stata posizionata nello spazio che apparteneva un tempo all’ex cantiere Navalmeccanico. Il Comune è pronto ad avvalersi sul proprietario del peschereccio, ma intanto si spera che a breve si perfezioni l’acquisto dell’imbarcazione, a cui un privato è interessato, in modo da evitare ulteriori costi per lo smaltimento. L’operazione di rimozione era stata portata a termine in pochi giorni ora l’auspico è che il peschereccio possa essere definitivamente rimosso.