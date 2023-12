Spesi 300mila euro per il Natale. Fioccano le polemiche delle civiche

Il Natale è partito. Il giorno dell’Immacolata al via il videomapping sulla facciata del palazzo comunale dalle 18, attivo fino al 7 gennaio, e dalle 15 alle 19 e il 9 e 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 "Christmas village" a ingresso libero in centro con spettacoli, giochi, musica e laboratori. Apre dopodomani anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tanti eventi che però scatenano polemiche. L’ex sindaco e consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini: "Mi chiedo se sia sobrio e serio buttare circa 300mila euro in un mese, dicembre, di festicciole, concertini, discoteche in piazza. Con la metà di questo esborso si sarebbero potuti garantire servizi gratuiti o semigratuiti a migliaia di famiglie o diminuire la Tari". Il sindaco Simone Pugnaloni ha risposto anche in Consiglio: "Come ogni anno è attiva la ricerca di sponsor per la copertura delle spese, consone e proposte dal Comune per offrire eventi gradevoli anche a tante famiglie che non possono permettersi vacanze fuori". La Osimo servizi conferma che fino al 7 gennaio l‘utilizzo del maxiparcheggio è gratuito per tutti. Per coloro invece che sono in possesso di un abbonamento è concessa la proroga gratuita per un periodo di 37 giorni.

Silvia Santini