"Spesi 355 euro a residente Ma gli asfalti sono da rifare"

"In otto anni di amministrazione Mancinelli-Simonella questi asfalti sono costati ad ogni anconetano più di 355 euro, una cifra importante a fronte di un disservizio che è sotto gli occhi di tutti". Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Angelo Eliantonio punta il dito sulla gestione delle manutenzioni delle strade cittadine, alcune delle quali - vedi via Conca a Torrette - in condizioni pietose. "Sono invece costati almeno il doppio a tutti quegli automobilisti che hanno danneggiato le loro vetture a causa dello stato in cui versano strade riasfaltate anche di recente – continua – C’è un problema di fondo. Nelle buone gestioni amministrative, che noi vogliamo interpretare, le strade vengono classificate in tre categorie: gli assi principali con transito continuo di autocarri ed autobus; le vie principali con transito occasionale di autocarri; le vie secondarie di collegamento solo automobilistico. A questa classificazione andrebbero vincolati tre diversi capitolati d’appalto che si differenziano per spessore e composizione dell’asfalto, rifacimento completo del manto o semplice ricopertura".

Eliantonio spiega che "ad Ancona viene fatto un unico capitolato uguale per tutte le strade, inoltre assegnato con ribasso d’asta, che riduce la qualità degli asfalti. Ecco spiegato il motivo per cui dopo pochi mesi le strade sono già collassate".

Il pensiero del capogruppo di Fd’I: "Occorre chiarezza nelle responsabilità della direzione lavori e un monitoraggio continuo nei lavori. Così non va e non può andare, 35 milioni di euro spesi malissimo, senza programmazione e controllo". E lancia la volata: "Il tema della corretta gestione dei soldi pubblici e delle opere pubbliche con noi al governo della città sarà centrale".