"Spettacoli a Cuscino", sul palco con la scuola di Circo VisionAria

La Scuola di Circo VisionAria di Ancona oggi (ore 21.30) apre le porte della sua sede in via Gabrielli 5 (Zona Centro Mirum) per il nuovo progetto ‘Spettacoli a Cuscino’, una simpatica iniziativa dove ogni spettatore porterà il suo cuscino per assistere agli spettacoli in tutta comodità. L’idea è creare un ambiente familiare, dove entrare a un costo ridotto (‘offerta libera ma consapevole’). Sarà anche un modo per conoscerne tutte le iniziative di VisionAria. Si inizia con la Compagnia Cia_Rayuela, che porta in scena ‘K3... Una sonata al silencio’, con tre talentuosi artisti circensi capaci di sfidare i concetti di tempo e spazio.